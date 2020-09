27-Jähriger verursacht Unfall auf der A 4 und flüchtet mit Auto eines Helfers

Nach dem Unfall flüchtete der BMW-Fahrer in einem gestohlenen Auto (Symbolfoto).

Wandersleben. Ein BMW-Fahrer hat in der Nacht im Landkreis Gotha einen Unfall verursacht. Als ein Mann anhielt, um ihm zu helfen, stahl er dessen Auto und flüchtete.

Ein 27-jähriger BMW-Fahrer hat in der Nacht zu Samstag gegen 1.35 Uhr einen Unfall verursacht und flüchtete in einem Auto, dessen Fahrer ihm helfen wollte.

Wie die Polizei am Montag mitteilt, ereignete sich der Unfall auf der A 4 in Fahrtrichtung Dresden zwischen den Anschlussstellen Wandersleben und Neudietendorf.

Beim Unfall im Bereich Drei Gleichen kollidierte der BMW mit einem Kleintransporter. Der BMW landete im Straßengraben und der Kleintransporter prallte in die Mittelleitplanke.

Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, es entstand aber Sachschaden in Höhe von rund 18.000 Euro. Ein 40-Jähriger hielt am Unfallort und wollte dem 27-Jährigen Erste-Hilfe leisten. Der entwendete aber das Fahrzeug des 40-Jährigen und flüchtete damit weiter in Richtung Dresden.

Auch Polizisten der Autobahnpolizei und Kräfte der Bereitschaftspolizei Thüringen und der Landespolizeiinspektion Erfurt wurden eingesetzt. Die Polizisten des Erfurter Inspektionsdienstes konnten den 27-Jährigen zwischen den Anschlussstellen Erfurt West und Ost auf der A 4 stellen und festnehmen.

Dabei habe der 27-Jährige massiv Widerstand geleistet, teilt die Polizei mit. Sie setzte Pfefferspray ein. Drei Polizisten und der Tatverdächtige wurden bei den Maßnahmen leicht verletzt. Einer der Beamten konnte seinen Dienst nicht fortsetzen.

Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Anzeigen erstattet und eine Blutentnahme angeordnet, da bei ihm der Verdacht bestand, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Seine Fahrzeugschlüssel und der Führerschein wurden sichergestellt.