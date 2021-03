27 kranke Nadelbäume werden in Gotha gefällt

Insgesamt 27 Nadelbäume werden derzeit in der Langensalzaer Straße in Gotha gefällt. Der Kahlschlag auf Höhe des Heutalsweges werde nötig, so die Stadtverwaltung Gotha, weil die Bäume Symptome von Krankheiten zeigen und statische Mängel aufweisen.

Die Nadelbäume ständen sehr eng zueinander, da sie ehemals eine Hecke bildeten und diese über Jahrzehnte in die Höhe gewachsen ist. „Durch den Engstand weisen die Bäume ein starkes Längen-, jedoch kaum Dickenwachstum auf“, begründet die Stadtverwaltung die Maßnahme. Weil Gefahr für Personen bestehe, seien die Fällungen umgehend notwendig.

Symptome weisen auf Rotfäule hin

Bei einer Gehwegsanierung vor einigen Jahren wurde zudem in den Wurzelbereich der Bäume eingegriffen, was die Standsicherheit beeinflusse. Schadsymptome, die unter anderem auf Rotfäule hinweisen, erforderten die sofortige Fällung, heißt es.

Bei der Rotfäule gelangt ein Pilz über den Boden in die Wurzeln und breitet sich im Stamm aus. Diesen zerfrisst der Pilz von innen heraus, sodass für die Bäume in den meisten Fällen keine Rettung mehr besteht, auch wenn sie nicht direkt absterben. Dabei verfärbt sich das Holz mitunter rötlich. Das schadhafte Holz kann bei Wind und anderen Umwelteinflüssen schnell brechen, heißt es weiter.