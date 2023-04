30.000 Euro Schaden bei Brand in Bad Tabarz

Bad Tabarz In Bad Tabarz musste die Feuerwehr am Sonntag zu einem Gebäudebrand ausrücken. Ein Übergreifen auf andere Gebäude konnte verhindert werden.

Am Sonntagmorgen geriet in Bad Tabarz ein Gebäude in Brand. Wie die Polizei informierte, handelte es sich bei dem betroffenen Gebäude in der Reinhardsbrunner Straße um ein freistehendes Nebengelass eines Einfamilienhauses mit angrenzendem Gewächshaus.

Die Feuerwehr Bad Tabarz konnten den Brand zügig löschen, und somit ein Übergreifen auf andere Gebäude verhindern. Der entstandene Sachsachaden belaufe sich auf ca. 30.000 Euro. Personen kamen bei dem Brand nicht zu Schaden. Die Brandursachenermittlung wurde durch die Kriminalpolizei in Gotha aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand könnten zur Brandursache noch keine genauen Angaben gemacht werden.

