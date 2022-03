32 Corona-Patienten derzeit im Landkreis Gotha im Krankenhaus

Gotha. 49 weitere Covid-19-Infektionen sind innerhalb eines Tages registriert worden.

Am Montag sind 49 weitere Covid-19-Infektionen im Kreis Gotha registriert worden. 2237 aktuelle Fälle sind bekannt. 32 Corona-Patienten werden stationär behandelt, drei von ihnen auf Intensivstationen. Am Montag wurde kein Erkrankter als genesen gemeldet. Es ist kein weiterer Todesfall im Zusammenhang mit Corona aufgetreten. Seit Ausbruch der Pandemie sind es derer 407. Die Zahl der Infizierten pro 100.000 Einwohner in sieben Tagen im Kreis Gotha liegt jetzt bei 1011,4. Die Hospitalisierungsinzidenz pro 100.000 Einwohner beträgt 5,2.

Im Kreis Gotha gilt die Frühwarnstufe zwei des Landes Thüringen. Der Sieben-Tage-R-Wert, wie viele Menschen eine infizierte Person im Mittel ansteckt, liegt im Kreis jetzt bei 0,96.