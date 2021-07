34-Jähriger wegen Tabak und Alkohol angegriffen - Frau mit über 2 Promille verunglückt

Die Meldungen der Polizei für den Kreis Gotha.

Frau mit über 2 Promille nahe Waltershausen verunglückt

In der Nacht zu Donnerstag fuhr eine 40-Jährige gegen 2 Uhr mit ihrem BMW auf der L 1027. An der Ampelkreuzung zur L 1025 kam die Frau laut Polizei von der Fahrbahn ab. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass bei der Frau 2,13 Promille Alkohol in der Atemluft nachgewiesen werden konnte. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Polizisten stellten den Führerschein der Fahrerin sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

34-Jähriger in Gotha wegen Tabak und Alkohol angegriffen

Mittwochabend befand sich ein 34-Jähriger im Lieferantenbereich eines Einkaufsmarktes in der Harjesstraße in Gotha. Nach Aussage des Mannes sollen kurz nach 23 Uhr zwei bisher Unbekannte auf ihn zugekommen sein. Die beiden Männer sollen gewaltsam auf den 34-Jährigen "eingewirkt" und die Herausgabe von Alkohol und Tabak gefordert haben. Kurz darauf gelang es dem 34-Jährigen zu flüchten und die Polizei zu informieren. Die Angreifer entfernten sich ohne Beutegut. Der Mann wurde leicht verletzt.

Die Polizei ermittelt wegen versuchten Raubes. Zeugen, welche Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 zu melden (Bezugsnummer 0153916/2021).

Weitere Meldungen der Polizei für Thüringen