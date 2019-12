Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

40. Schlossgespräch in Gotha abgesagt

Abgesagt werden muss das 40. Schlossgespräch, das sich am Donnerstag, 12. Dezember, mit dem Thema Kunstraub beschäftigen wollte. Hintergrund sind die Ereignisse um das Auftauchen der fünf geraubten Gemälde aus dem Schloss Friedenstein in Gotha (wir berichteten am 7. Dezember). Wie der Veranstalter, der Freundeskreis Kunstsammlungen Schloss Friedenstein Gotha mitteilt, habe die Nachricht von der baldigen Rückkehr der Bilder für Aufsehen gesorgt. Deshalb wolle der Freundeskreis auf die Reminiszenz zum Thema Kunstraub, der am 14. Dezember 1979 geschehen ist, verzichten.

Die Vereinsmitglieder hoffen nun, dass die Rückführung der fünf besagten Bilder von Bruegel d. Ä., van Dyck, Holbein d. Ä., Frans Hals und Jan Lievens bald vonstatten geht.