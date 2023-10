450-Seiten starker Band über Gothaer Freimaurer-Schau

Gotha. Mit einem Paukenschlag endet die Freimaurer-Ausstellung in Gotha. Zum Abschluss wurde ein 450-Seiten starker Begleitband präsentiert.

Mit der Präsentation des wissenschaftlichen Kataloges endete am Sonntag die Sonderausstellung „Freimaurer und Mysterien Ägyptens in Gotha“. Für die Besucher des Herzoglichen Museums bot sich letztmalig die Gelegenheit einen Blick in die Ausstellung zu werfen. Dazu gewährte die Stiftung Schloss Friedenstein Jung und Alt freien Eintritt.

Noch einmal führte Ausstellungskuratorin Uta Wallenstein durch die Schau, die es erstmals in dieser Form gegeben hat. Das starke Interesse der Besucher aus dem In- und Ausland beeindruckte die Initiatoren. Es war ein Gemeinschaftsprojekt zwischen der Friedenstein-Stiftung, dem Gothaer Forschungszentrums und der Großen National-Mutterloge zu den drei Weltkugeln Berlin, die als Schirmherrin agierte. Zum Abschluss der Ausstellung wurde der Öffentlichkeit der Kurzfilm „Freimaurer und Illuminaten in Gotha“ vorgestellt. Zudem bietet die Friedenstein-Stiftung auch einen Podcast über die Freimaurer an. Einen wesentlichen Beitrag leistet nun die wissenschaftliche Begleitpublikation mit 21 Beiträgen auf 450 Seiten, die die neuesten Forschungsergebnisse zum Thema Freimaurer in Gotha sowie den Illuminaten darstellen. Unterlegt sind sie mit zahlreichen farbigen Abbildungen der Exponate, die in der Ausstellung zu sehen waren.

In einer Gesprächsrunde zogen unter der Leitung des Stiftungsdirektors Tobias Pfeifer-Helke die Wissenschaftler ein kurzes Fazit über die Ausstellung. So entlockte Pfeifer-Helke dem Direktor des Gothaer Forschungszentrums Martin Mulsow, was seine Einrichtung plant. Mulsow verriet, dass 2024 ein Illuminaten-Band veröffentlicht und die Schwedenkiste weiter erforscht werden soll.

Der Begleitband mit 450 Seiten ist in der Stiftung Schloss Friedenstein für 49,95 Euro erhältlich.