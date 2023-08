48-Jähriger in Waltershausen bei Sturz mit E-Bike schwer verletzt

Waltershausen. In Waltershausen zog sich ein 48-Jähriger bei einem Sturz mit dem E-Bike schwere Verletzungen zu. Der Mann musste in eine Klinik geflogen werden.

In Waltershausen wurde am Freitagabend ein 48-Jähriger beim Sturz mit einem E-Bike schwer verletzt. Wie die Polizei am Samstag informierte, kam der Mann nach einer Berührung mit einem Bordstein zu Fall und zog sich schwere Verletzungen im Gesicht zu. Auf Grund der Schwere der Verletzungen musste der 48-Jährige mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden.

Wegen der deutlich wahrnehmbaren Alkoholisierung von 1,51 Promille wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.