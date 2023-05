50.000 Euro Schaden bei Brand in Petriroda

Petriroda. In Petriroda im Landkreis Gotha brach am Samstag in einem Einfamilienhaus ein Feuer aus. Die Kriminalpolizei fand einen ersten Hinweis auf die mögliche Ursache.

Bei einem Brand in Petriroda im Landkreis Gotha entstand am Samstagabend erheblicher Sachschaden. Wie die Polizei informierte, habe ein Anwohner in der Brühlstraße das Feuer im Nachbarhaus bemerkt. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt nicht zu Hause. Die Feuerwehr kam zum Einsatz und konnte den Brand löschen.

Erste Ermittlungen der Kriminalpolizei Gotha lassen einen technischen Defekt im Bereich eines Elektroverteilerkastens als Brandursache vermuten. Es entstand nach ersten Schätzungen ein erheblicher Sachschaden von ca. 50.000 Euro. Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt. Durch den Feuerwehreinsatz kam es zu zeitweisen Verkehrsbeeinträchtigungen in Petriroda.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

