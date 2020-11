50 Computer für Gothaer Familien

50 Laptops spendet die Aldi-Nord-Stiftung an Kinder und Jugendliche aus sozial schwächeren Familien. Über die Gothaer Firma Symbioun werden die Geräte verteilt. Insgesamt 1000 Computer finanziert die Stiftung Schülern und stellt dafür 600.000 Euro zur Verfügung. Besonders in kinderreichen Familien und jenen, die von staatlicher Unterstützung leben, hat nicht jedes Kind einen Laptop. In der Pandemie ist ein solches Gerät jedoch Voraussetzung für den Heimunterricht. „Als Grundversorger ist es unser Anspruch, alle Menschen immer und überall mit dem zu versorgen, was sie zum täglichen Leben brauchen. Spätestens seit der Corona-Pandemie gehört eine digitale Ausstattung zur Grundversorgung von Kindern und Schülern“, erklärt Florian Scholbeck, Geschäftsführer der Aldi-Nord-Stiftung.

Die Geräte sollen möglichst schnell, zielgerichtet und unbürokratisch an Bedürftige verteilt werden. Dafür kooperiert die Stiftung mit Partnern wie dem Unternehmen Symbioun, die täglich mit sozial benachteiligten Kindern und Familien arbeiten. Darüber hinaus unterstützen die Stiftung und das Deutsche Kinderhilfswerk viele ihrer Partner mit digitalen Hilfsangeboten für Kinder, Jugendliche und Eltern, die Unterstützung bei der Nutzung der Laptops brauchen.