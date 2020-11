Unfall mit mehreren Autos: 57-Jähriger in Gotha verletzt

Am Donnerstag hat sich ein Mann bei einem Verkehrsunfall in der Gothaer Humboldstraße leichte Verletzungen zugezogen. Wie die Polizei am Freitag berichtet, war der 57-Jährige mit seinem VW gegen 14 Uhr in Richtung Gadollastraße unterwegs.

Dort musste ein vor ihm fahrender Seat verkehrsbedingt halten. Der 57-Jährige bremste und blieb ebenfalls stehen. Das bemerkte jedoch der Autofahrer hinter ihm zu spät.

Dieser fuhr auf den VW auf, der auch auf den davor befindlichen Seat geschoben wurde. Der 57-Jährige wurde leicht verletzt. An den Pkws entstand entsprechender Sachschaden.

