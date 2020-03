Kreis Gotha. Nur Erfurt und Jena hatten 2019 in Thüringen mehr Einbürgerungen.

60 neue deutsche Staatsbürger im Kreis Gotha

60 Menschen, die im Landkreis Gotha leben, haben 2019 die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt. Wie das Thüringer Landesamt für Statistik mitteilt, liegt Gotha auf Platz drei der meisten Einbürgerungen in Thüringen. Der Landkreis Gotha folgt den kreisfreien Städten Erfurt und Jena, wo zum Zeitpunkt ihrer Einbürgerung 150 beziehungsweise 90 Menschen lebten. Die wenigsten Einbürgerungen habe es im Landkreis Greiz mit fünf Personen gegeben, gefolgt von der kreisfreien Stadt Suhl, dem Landkreis Sömmerda und dem Kyffhäuserkreis mit jeweils zehn Personen.

In ganz Thüringen haben zuletzt 790 Personen die deutsche Staatsbürgerschaft erlangt. Mit jeweils 395 Frauen und Männern wurde so der höchste Wert seit 2000 erreicht. Gegenüber 2018 ist der Wert um 23 Prozent gestiegen. Als einen Grund für den Anstieg nennt das Statistische Landesamt den Ausstieg Großbritanniens aus der Europäischen Union. 40 Briten, doppelt so viele wie 2018, wurden eingebürgert.

Mehr als die Hälfte der in Thüringen Eingebürgerten stammt aus Europa. So besteht die größte Gruppe aus 75 ukrainisch-stämmigen Menschen. Mehr als ein Drittel hatte zuvor eine asiatische Staatsbürgerschaft. Vor allem aus Vietnam und Syrien kamen sie nach Deutschland. Sechs Prozent haben eine afrikanische und vier Prozent eine amerikanische Nationalität.