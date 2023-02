Eine Autofahrerin geriet am Donnerstag bei Bad Tabarz zu weit nach links und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. (Symbolbild)

68-jährige Autofahrerin baut in Bad Tabarz Unfall: Zwei Personen müssen ins Krankenhaus

Bad Tabarz. Eine 68-jährige Autofahrerin verletzte sich und auch die Fahrerin eines entgegenkommenden Pkw am Donnerstagnachmittag in Bad Tabarz.

Zu einer Auto-Kollision mit leichten Verletzungen kam es am Donnerstagnachmittag in Bad Tabarz. Laut Polizeiangaben fuhr eine 68-Jährige mit ihrem Auto der Marke Mitsubishi auf der Waltershäuser Straße in Richtung Inselsbergstraße.

Sie fuhr zu weit links und kollidierte mit dem Ford einer entgegenkommenden 46-Jährigen. Beide Fahrerinnen wurden leicht verletzt und kamen in ein nahe gelegenes Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden von ungefähr 10.000 Euro.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.