750 Euro für Gothaer Kamelien

Gotha. Orangerie-Freunde sammeln Spenden für neue Pflanzen.

Geld für neue Kamelien: Unter dem Motto „Trinken für den guten Zweck“ haben die Orangerie-Freunde bei der Shoppingnacht in Gotha am vergangenen Freitag Spenden gesammelt. Für die Beschaffung neuer Pflanzen wurde Besuchern auf dem Neumarkt in Gotha mehr als 60 Liter Bowle angeboten. Der Erlös der Spendenaktion beträgt insgesamt 712 Euro. „Es kamen sogar Besucher zu uns, die spendeten ohne dafür ein Getränk entgegen zu nehmen“, freute sich Matthias Hey (SPD). Der Landtagsabgeordnete und Kamelienfreund rundete die Summe anschließend persönlich auf 750 Euro auf. Das Geld wird eingesetzt, um den durch einen Virusbefall vollständig zerstörten Bestand der Gothaer Kameliensammlung wieder neu aufzubauen.