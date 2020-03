Auf der Landstraße zwischen Großensee und Dankmarshausen kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall.

Großensee. Weil eine 77-jährige Autofahrerin den Blinker eines ihr vorausfahrenden Verkehrsteilnehmer nicht wahrgenommen hatte, kam es am Freitag bei Großensee zu einem Unfall.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

77-jährige Autofahrerin bemerkt Blinker nicht und verursacht Unfall

Nach Angaben der Polizei ereignete sich Verkehrsunfall am Freitagnachmittag auf der Landstraße zwischen Großensee und Dankmarshausen im Landkreis Gotha.

Demnach wollte ein aus Richtung Dankmarshausen kommender 22-Jähriger mit seinem Auto nach Obersuhl abbiegen. Laut Polizei zeigte er dies durch betätigen des Blinkers an. Dies bemerkte eine hinter ihm fahrende 77-jährige Frau in ihrem Auto offenbar nicht. Denn die Frau setzte trotz des hier bereits bestehenden Überholverbots und einer Geschwindigkeitsbeschränkung zum Überholen an.

Beide Autos stießen seitlich zusammen, wodurch die 77-Jährige mit ihrem Pkw nach rechts in den Straßengraben fuhr und erst hier damit zum stehen kam. Beide Verkehrsteilnehmer blieben bei dem Unfall unverletzt. Allerdings entstand ein Gesamtschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.