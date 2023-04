80 Kubikmeter an Hilfsgütern für die Ukraine aus Gotha

Gotha. Die Ukrainefreunde Gotha haben wieder einen humanitären Transport nach Dunamtsi beladen und in die Kriegsregion geschickt.

Die Ukrainefreunde Gotha haben einen weiteren humanitären Transport in die Region Tscherkassy zu ihrer Partnerorganisation geschickt. Am Samstag ist der Sattelzug von ihnen in der evangelischen Regelschule Gotha beladen worden, unter maßgeblicher Beteiligung von Ukrainern aus Gotha, wie Dietrich Wohlfarth, Sprecher der Ukrainefreunde, berichtet. Geladen wurden Sachspenden sowie über Geldspenden zugekaufte Waren, wie Notstromaggregate, Kerzen, Windeln für Kinder und Erwachsene, Hygieneartikel, Fahrräder, Matratzen – mehr als 80 Kubikmeter an Hilfsgütern. Dienstag oder Mittwoch werde der Sattelzug in Dumantsi erwartet. Dort werden die Hilfsgüter verteilt, in Regionen, die vom Krieg mit Russland besonders stark betroffen sind.