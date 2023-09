84-Jähriger aus Gotha vermisst

Gotha. Ein 84-Jähriger aus Gotha wird seit Donnerstag vermisst. Zuletzt wurde er am Krankenhaus gesehen und so wird er beschrieben.

Der 84-jährige Martin Ernst Korb wird seit Mittwoch vermisst. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilt, wurde er letztmalig gegen 16.45 Uhr am Gothaer Krankenhaus in der Heliosstraße gesehen.

Der Vermisste kann wie folgt beschrieben werden:

ca. 1,70 m groß,

kräftige Statur,

graue, kurze Haare,

bekleidet mit einer dunklen Hose und einem Hemd.

Hier hat die Polizei ein Foto des Vermissten veröffentlicht.

Wer hat den Gesuchten seit dem 6. September gesehen oder kann Angaben zu dessen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0234387/2023) oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

