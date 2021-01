892 Hinweise zum Radverkehr im Landkreis Gotha

Die Online-Bürgerbeteiligung zum Radverkehrskonzept des Landkreises Gotha ist auf große Resonanz gestoßen. 892 Hinweise von 489 Bürgern seien dazu eingegangen, berichtet Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes.

Vom 7. Dezember 2020 bis 3. Januar 2021 hatten Interessierte die Möglichkeit, auf einer Webseite ihre Vorschläge zum künftigen Radverkehr zwischen Fahner Höhe und Rennsteig einzureichen. Insbesondere Meldungen zu neuen Verbindungen seien eingetragen worden, aber auch Verbesserungsvorschläge für bestehende Verbindungen sowie Gefahrenstellen seien abgegeben worden, so Weber. Alle eingegangenen Meldungen seien anonymisiert veröffentlicht worden. Sie können online eingesehen werden unter: www.lk-gotha.online-beteiligung-radverkehr.de.

Der Landkreis hat im November 2020 das Büro RV-K aus Frankfurt/Main beauftragt, ein Radverkehrskonzept zu erstellen. Es soll den Grundstein für die Förderung in den kommenden Jahren legen. Mit Ende der Bürgerbeteiligung sei die Bestandsanalyse weitgehend abgeschlossen, so Weber. Zuvor seien Radfahr-Unfälle und Pendlerpotenziale in der Region analysiert worden. Im nächsten Schritt werde das Planungsbüro die Hinweise der Bürger an Ort und Stelle per Rad sichten. Im Oktober 2021 solle das Konzept vorliegen.