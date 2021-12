90 Päckchen für bedürftige Kinder in Gotha unterm „Wunschbaum“

Gotha. Die Weihnachtsaktion des Vereins Talisa erfährt in Gotha große Resonanz. Das steckt hinter der Aktion.

Bereits zum zweiten Mal haben die Mitglieder der Thüringer Arbeitsloseninitiative Talisa in Gotha ihre Aktion „Wunschbaum“ gestartet. Zum bevorstehenden Weihnachtsfest will der Verein Freude schenken – und zwar den Kindern in besonders sozial benachteiligten Familien.

Der Verein hat Kinderwünsche an Wunschpaten weitergeleitet. So solle jenen Kindern, deren Familien in eine finanzielle Notlage geraten sind, Heiligabend eine kleine Freude bereitet werden. Talisa-Regionalleiterin Dana Franke freut sich nun mit Matthias Hey, der als SPD-Landtagsabgeordneter als Schirmherr das Projekt unterstützte, über den Erfolg der Aktion. „Wir konnten alle Kinderwünsche rechtzeitig entgegennehmen und erfüllen“, berichtet Franke.

In diesem Jahr seien mehr als 90 Kinderwünsche bei Talisa im Vereinssitz Humboldtstraße 86 eingegangen. Mit Matthias Hey konnten alle Präsente rechtzeitig beschafft werden. Sie sollen nun pünktlich am kommenden Freitag unter den Weihnachtsbäumen der Kinder landen, versprechen sie. „Wir waren auch im Bürgerbüro am Hauptmarkt überrascht über den Zuspruch zu unserer Aktion. Viele waren persönlich vor Ort und haben zum Erfolg beigetragen“, sagt Hey und bedankt sich bei allen Spendern.