Matthias Hey gehört zu den Gastgebern des Ehrenamts-Abends in Gotha. (Archiv)

Abend des Ehrenamts in Gotha

Gotha. Die SPD lädt Vorstände aller Vereine, Verbände und Initiativen ein. Damit wird der Garten des Tivoli wieder zur größten Kontaktbörse fürs Ehrenamt.

Bereits zum zehnten Mal richtet die SPD Gotha mit der Stadtratsfraktion den „Großen Abend des Ehrenamts“ aus. Am Montag, dem 26. Juni, ab 18.30 sind die Vorstände sämtlicher Gothaer Vereine, Verbände und Initiativen eingeladen, um gemeinsam mit den Mitgliedern, den Stadträten, Oberbürgermeister Knut Kreuch und dem Landtagsabgeordneten Matthias Hey (beide SPD) in Kontakt zu treten. Die Veranstalter wünschen sich, dass die Gäste auch untereinander ins Gespräch kommen.

„Damit wird an diesem Abend der Garten des Gothaer Tivoli wieder zur größten Kontaktbörse fürs Ehrenamt“, freut sich Matthias Hey. Außerdem werden nach Vorschlag der Vereine und Jury-Entscheid auch wieder ein Mann und eine Frau mit dem Emil-Sauerteig-Preis ausgezeichnet, mit dem besonders rührige Vereinsmitglieder geehrt werden.

Eine große Bitte hat Gothas SPD-Vorsitzender Hey allerdings: Durch ständige Neuerungen wegen Umzügen oder Adressänderungen kann es sein, dass nicht jeder Verein eine Einladung erhält. „Wer in den kommenden Tagen also noch keine Post im Briefkasten hatte, ruft sicherheitshalber unter 03621 / 733216 an oder sendet uns eine kurze Mail unter spd-kv-gotha@outlook.de, denn vergessen wollen wir keinen!“