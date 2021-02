Abfallservice Gotha bittet Bürger um Hilfe

Tonnen hinter Schneebergen erschweren wie hier in der Gustav-Freytag-Straße die Entsorgung.

Um eine geregelte Abfuhr von Müll, Biomüll und Abfall für die Gelben Tonnen nicht noch mehr zu erschweren, bittet der Kommunale Abfallservice des Landkreises Gotha um die Mithilfe der Einwohner. Viele Nebenstraßen im gesamten Kreisgebiet seien wegen der Schneemassen, die die Fahrspuren deutlich einengen, für die Abfallentsorgung nur schwer erreichbar. Deshalb wird in einer Mitteilung aus dem Landratsamt gebeten, die jeweiligen Abfallbehältnisse an einer vom Entsorgungsfahrzeug gut erreichbaren Stelle zu positionieren, gegebenenfalls schon vor Anstiegen und Stichstraßen und nicht hinter aufgetürmten Schneewällen oder in stark verengten Straßen und Wegen.