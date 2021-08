Abgeordneter hakt nach: Viele Verkehrsunfälle im Kreis Gotha

Kreis Gotha. Im Kreis Gotha kommt es auffällig oft zu Unfällen. Der Landtagsabgeordneter Sascha Bilay stellt dazu eine kleine Anfrage im Landtag.

Zu knapp 3000 Verkehrsunfällen ist es 2020 laut Statistischem Landesamt im Landkreis Gotha gekommen. Nach der Stadt Erfurt ist Gotha somit die Region, in der es am häufigsten geknallt hat. Diese Erkenntnis nimmt Sascha Bilay, Gothaer Landtagsabgeordneter der Linken, zum Anlass, um den Unfallursachen nachzugehen. Zu diesem Thema hat er eine kleine Anfrage an die Landesregierung gestellt.

Nach Auffassung des Parlamentariers seien die hohen Unfallzahlen im Kreis Gotha auf den ersten Blick nicht plausibel. Das Netz an Autobahnen, Bundesstraßen, Landesstraßen oder kommunalen Straßen unterscheide sich nicht auffällig von den anderen Landkreisen in Thüringen. Auch sei nicht davon auszugehen, dass der Zustand der Straßen im Kreisgebiet besonders schlecht wäre. „Von daher möchte ich schon wissen, was zu den markanten Fallzahlen der Unfälle geführt hat“, betont der Abgeordnete.

Zudem will Bilay wissen, wie nach Einschätzung der Landesregierung die Unfallzahlen wieder gesenkt werden könnten. Sollte sich herausstellen, dass beispielsweise doch bauliche Mängel zu den überdurchschnittlich vielen Verkehrsunfällen beitrugen, müssten im Straßenbau Prioritäten für den Kreis Gotha gesetzt werden.