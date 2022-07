Abitur unter besonderen Belastungen am Gymnasium Ernestinum in Gotha

Gotha. Das Gymnasium Ernestinum Gotha verabschiedet feierlich die Absolventen das Abiturjahrgangs 2022

Freudige Aufregung herrschte in der Gothaer Stadthalle, als die diesjährigen Abiturienten des Gymnasium Ernestinum verabschiedet wurden. Davon berichtet Oberstufenleiterin Anke Rosenbusch.

39 Abiturienten warteten gemeinsam mit ihren Stammkursleiterinnen Petra Treppschuh, Ilka Mötzing und Stammkursleiter Andreas Prömmel auf den feierlichen Moment des Einzugs in den Saal, in dem sich bereits zahlreiche Eltern und Großeltern, Geschwister und Freunde, aber natürlich auch die Lehrerinnen und Lehrer zur feierlichen Übergabe der Abiturzeugnisse an den Jahrgang 2022 versammelt hatten.

Der Schulleiter, Lutz Wagner, ließ in seiner Abiturrede die Schulzeit den Absolventen Revue passieren, erinnerte an zahlreiche schöne Erlebnisse, aber er wies auch auf die besonderen Belastungen, denen dieser Jahrgang ausgesetzt war, hin.

Kurz vor der am Ende der zehnten Jahrgangsstufe anstehenden Besonderen Leistungsfeststellung stellten die Schulen in Thüringen 2020 pandemiebedingt auf Distanzunterricht um. Die Prüfungen fanden nur mit Einschränkungen statt. Auch die zwei Jahre in der Oberstufe waren von zeitweiligen Distanzphasen, Test- und Maskenpflichten geprägt. Die Prüfungsphase war besonders herausfordernd. Dass am Ende alle Zugelassenen das Abiturzeugnis in der Hand halten konnten, ist dem Fleiß und Können der Schülerinnen und Schüler, der intensiven und persönlichen Vorbereitung durch die Lehrern, der steten Unterstützung durch die Eltern sowie dem besonderen Maß an Stressresilienz aller Beteiligten zu verdanken. Herauszustellen sind die Leistungen der drei Jahrgangsbesten. Lena Thormann und Patricia Langenhan schlossen als Dritt- beziehungsweise Zweitplatzierte mit einem Durchschnitt von 1,2 ab, Jakob Steinbrück brillierte mit einem Durchschnitt von 1,0 als Jahrgangsbester.

Drei Jahrgangsbeste mit einem Notendurchschnitt von 1,0

Daneben konnten mehrere Preise für herausragende Einzelleistungen in den Fächern vergeben werden, der Dank gilt in diesem Zusammenhang auch allen Sponsoren.

Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom Quartett der Evangelischen Hochschule für Kirchenmusik in Halle/Saale, welches von einem Absolventen des Ernestinums, Magnus Witting, geleitet wird. Für einen gelungenen Abschluss der Veranstaltung sorgten Emily Tanz, Alvin Seeber, Nils Gerhardt und Konrad Fialik, die mit einem starken musikalischen Auftritt die Dankesrede der Abiturientin Josephine Kälber umrahmten.

Am Abend wurde in gelöster Stimmung und endlich wieder ohne Beschränkungen in der Stadthalle bis spät in die Nacht gefeiert. Wir wünschen diesem Jahrgang einen guten Start in den nun folgenden Lebensabschnitt.

Die Zeiten sind nicht leichter geworden, neue Herausforderungen liegen vor allen, aber wir sind optimistisch, dass diese jungen Menschen, die wir am Samstag „ins Leben“ entlassen haben, bestens darauf vorbereitet sind und auch diese erfolgreich meistern werden.

Anke Rosenbusch, Gotha