Abkürzen verhindert

Auf der Reinhardsbrunner Straße zwischen Friedrichroda und Schnepfenthal wird noch bis in den Herbst gebaut. Wer also häufiger von der heilklimatischen Kurstadt bis in den Waltershäuser Ortsteil will, muss einen beachtlichen Umweg über Ernstroda oder die B 88 fahren. Was läge da näher, als nach einem Schleichweg zu suchen. Den gäbe es, theoretisch, hinter der Klostermühle. Das ist teilweise ein Privatweg, außerdem ist er für ein starkes Verkehrsaufkommen ungeeignet.

Die Gothaer Straße in Waltershausen ist aufgerissen. Kanäle werden erneuert. Die Baustelle ist über die Autobahn oder über Wahlwinkel und den Bahnübergang Schnepfenthal zu umfahren. Auch da gäbe es eine Abkürzung. Ein landwirtschaftlicher Weg führt nördlich an der Baustelle vorbei direkt nach Wahlwinkel — für Radfahrer. Denn wer sich mit dem Pkw auf diesen Weg begibt, endet auf der Strecke vor roten Lichtern, Sperrbaken und Betonteilen. Das ist auch hinter der Klostermühle so.

Da frage ich mich, was dies für Rettungsfahrten bedeutet, wenn höchste Eile geboten ist. Offenbar sind es immer zu viele, die ohne handfeste Sperrung die Abkürzung nutzen und die Wege damit schädigen würden. Die Unvernunft der Vielen bringt Nachteile für alle.