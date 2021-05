Abora-Ausstellung in Sassnitz

Gotha. Forscher stellen die Ergebnisse ihrer Expeditionen mit prähistorischen Schilfbooten vor.

Der aus Gotha stammende Experimentalarchäologe Dominique Görlitz präsentiert vom 18. Juni bis zum 19. September im Molenfußgebäude Sassnitz eine neue Abora-Ausstellung. Abora I bis IV waren jene Schilfboote benannt, die nach prähistorischem Vorbild gebaut und mit denen Görlitz mit verschiedenen Crews Expeditionen unternommen hat. „Alle Funde, wenn wir sie richtig interpretieren, beweisen uns, dass es schon transozeanische Kontakte in der Zeit vor den großen Kulturen des Altertums gab“, so Görlitz. Zu bestimmten Events werde der Testsegler Dilmun S mit dem Abora-Team Segel setzen. In der Ausstellung werden in einem Kino auch Dokumentationen wie die Fahrt der Abora IV vom Schwarzen ins Mittelmeer gezeigt.