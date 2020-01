Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Abschied und Neubeginn in Gotha

Birgit Ebbert war Kurd-Laßwitz-Stipendiatin des Jahres 2019 in der Stadt Gotha. Sie wird sich am Donnerstag, 6. Februar, um 16 Uhr im Hanns-Cibulka-Saal der Stadtbibliothek mit einer Lesung ihrer in Gotha entstandenen Texte offiziell verabschieden. Das teilt die Stadtverwaltung Gotha mit. Zu dieser Veranstaltung wird auch wieder die Publikation „Blicke auf Gotha“ erhältlich sein, die alle in dieser Zeitung erschienenen Kolumnen der Stadtschreiberin beinhaltet. Und es kommt wieder zur Übergabe des Staffelstabes von einer Stadtschreiberin zur nächsten: Die Kurd-Laßwitz-Stipendiatin des Jahres 2020, Katharina Müller, wird sich am 6. Februar ebenfalls vorstellen. Der Eintritt ist frei.