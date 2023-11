Abschied von berühmten Gothaer Arzt: Danken und Lachen

Wieland Fischer über Gesundheitstipps und die (voraussichtlich) letzte Kolumne von Werner Schunk.

Fast überall gibt es derzeit Krankmeldungen – von Kollegen, in der Sangesrunde wie im Freundeskreis. Die Grippe kursiert mal wieder, Corona obendrein.

Werner Schunk hätte dazu bestimmt ein Rezept parat, wie man sich am besten schützen könnte. Angefangen von „An apple a day keeps the doctor away“, ein Apfel am Tag erspart den Doktor, bis zu herzhaftem Lachen.

Der Arzt und Professor Werner Schunk hat unsere Leser über Jahre mit seinen Gesundheitstipps begleitet. Foto: Claudia Klinget

Mit freundlichen Empfehlungen und Erklärungen hat der Arzt und Professor über Jahre, Woche für Woche unsere Leserinnen und Leser erfreut. Die Schunk‘schen Gesundheitstipps verbinden Sach- und Fachverstand mit Wortwitz. Antworten seiner Kolumne „Fragen Sie Prof. Schunk“ sind für jedermann verständlich und unterhaltsam zugleich.

Freundlichkeit ist ein weiteres Markenzeichen des nunmehr 85-jährigen Gothaers. Er würde wahrscheinlich sagen, dass zu einer gesunden Lebensweise tägliches Lachen gehört – am besten das mehrfach von morgens bis abends. Er könnte darüber sicherlich kurzweilig referieren.

Wir werden fortan in unseren Lokalausgaben darauf verzichten müssen. Ihm sei es im hohen Alter jetzt doch etwas viel geworden, teilt unsere Kollegin Ute Rang mit. Diese Woche ist mit „Hilfe für das Immunsystem“ Werner Schunks (voraussichtlich) letzte Kolumne erschienen. Ute Rang hat seine mit medizinischen Ratschlägen und Lebensweisheiten verbundenen Zeilen all die Jahren kontinuierlich aufgeschrieben, um sie einer breiten Leserschar nahezubringen. Dafür gebührt an dieser Stelle beiden Dank! – Bleiben Sie alle gesund!