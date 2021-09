Acht Motorradfahrer in Thüringen bei Unfällen verletzt

Ohrdruf. Bei mehreren Unfällen wurden am Wochenende in Thüringen allein mindestens fünf Motorradfahrer schwer verletzt.

Die Unfälle ereigneten sich überall in Thüringen:

Wie die Polizei mitteilte, war ein 53-Jähriger auf der Landstraße bei Ohrdruf-Crawinkel (Landkreis Gotha) unterwegs, als es am Samstagabend gegen 17.30 Uhr zu dem Unfall kam. Demnach rutschte er mit seinem Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve weg. Zur Behandlung wurde der Mann in ein Krankenhaus gebracht.

Ein weiterer Motorradfahrer ist am Samstag gegen 16.30 Uhr bei einem Unfall zwischen Ballhausen (Unstrut-Hainich-Kreis) und Schwerstedt (Landkreis Sömmerda) schwer verletzt worden. Der 26-Jährige geriet nach Angaben der Polizei mit seiner Maschine wegen überhöhten Tempos auf die Gegenfahrbahn und überschlug sich im Straßengraben. Er wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

In Daßlitz im Kreis Greiz musste ein Motorradfahrer am Sonntagnachmittag nach einem Unfall reanimiert werden. Er stürzte laut MDR aus bisher unbekanntne Gründen.

Samstagnachmittag ereignete sich zudem ein schwerer Unfall rund 200 Meter vor dem Rudolstädter Ortsteil Teichröda. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz, als der Motorradfahrer in ein Fahrzeug in der Gegenspur fuhr und schwer verletzt wurde.

Gegen 16 Uhr kam es außerdem auf der Landstraße zwischen Jagdshof und Schauberg im Kreis Sonneberg wieder zu einem Unfall mit einem Motorradfahrer. Der 35-jährige Kradfahrer kam in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Das Krad rutschte gegen die Leitplanke und mehrere Meter bergab. Der Kradfahrer verletzte sich leicht. Die auslaufende Betriebsflüssigkeit beseitigten Feuerwehr und Straßenbaulastträger. Die Landstraße musste gesperrt werden. Nach Angaben des Verunglückten musste er einem Reh ausweichen.

Bereits Freitagnachmittag gab es diesen Unfall. Der Fahrer eines Renault hielt verkehrsbedingt auf der B 62 von Barchfeld nach Immelborn im Wartburgkreis an. Der Fahrer eines hinter ihm fahrenden Motorrades kam mit seiner Suzuki nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und rutsche unter das Heck des Pkw. Der Kradfahrer verletzte sich leicht. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro.

Im Altenburger Land gab es ebenfalls einen Unfall mit einem Motorrad. Der Fahrer einer MZ ETZ fuhr in Meuselwitz auf der B180 aus Richtung Rositz kommend und wollte in Meuselwitz nach links in die Hainstraße abbiegen. Nach links stadteinwärts abbiegend übersah der Fahrer eines Fiat den Kradfahrer und kollidierte mit diesem in der Kreuzung, so dass der Kradfahrer stürzte und sich verletzte. Der Kradfahrer wurde ins Krankenhaus gebracht.

Auch in Schellroda im Weimarer Land wurde ein Motorradfahrer schwer verletzt. Wie die Polizei laut MDR mitteilte, nahm ihm ein Autofahrer die Vorfahrt und flüchtete danach.

