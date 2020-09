Achtung: Gefälschte Mails in Gotha im Umlauf

Gefälschte E-Mails sind im Umlauf. Darauf weist das Landratsamt Gotha hin. Authentisch wirkende Mails, die scheinbar vom Jugendamt des Landkreises Gotha stammen, landen derzeit in den digitalen Postfächern verschiedener Nutzer, teilt Adrian Weber, Sprecher der Kreisbehörde mit. Die Fälschungen enthalten den Text einer Terminankündigung, die vor zwei Jahren vom Jugendamt an Ausschuss-Mitglieder versandt worden seien und nun von Unbekannten missbraucht würden, um Authentizität vorzutäuschen. Zum Originaltext der Vergangenheit sei der Hinweis auf eine neue Bankverbindung hinzugefügt, der Nutzer offenbar zum Antworten motivieren solle, um auf diese Weise Daten abzufischen. Eine zweite Ausprägung der Mail enthalte in einer anhängenden Doc-Datei einen Trojaner. Das Landratsamt stellt klar, dass diese Mails gefälscht sind und nicht vom vorgeblichen Absender Jugendamt stammen. Es empfiehlt, derartige Mails nicht zu beantworten, sondern zu löschen und Anhänge nicht zu öffnen.