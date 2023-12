Adventsmärkte im Kreis Gotha: Von Eistanz bis Country

Kreis Gotha Waltershäuser richten Schlossweihnacht aus. Burg Ohrdruf bildet Kulisse für Markt. Wo es am Wochenende Adventsmärkte im Kreis Gotha gibt.

Burgen bilden am Wochenende, 9./10. Dezember, die Kulisse für Weihnachtsmärkte Waltershausen und Ohrdruf. In anderen Orten des Landkreises laden Vereine zum adventlichen Treiben ein.

Mit einem Lampionumzug vom Marktplatz zum Schloss Tenneberg geht am Freitag, 8. Dezember, in Waltershausen los. 17.30 Uhr wird die dritte Waltershäuser Schlossweihnacht eröffnet. Es gibt Orgelspiel in der Kapelle, Bastelwerkstatt und eine Kindereisbahn zum bunten Markttreiben. Samstag und Sonntag treten Mädchen und Jungen der Waltershäuser Kindergärten auf. Der Weihnachtsmann erwartet die Kleinen zur Sprechstunde. Wem der Weg auf den Schlossberg zu beschwerlich ist, kann per Shuttle ab Kemenate hoch und zurück fahren.

Die Burg Ohrdruf ist stimmungsvoll illuminiert: Vom 8. bis 10. Dezember 2023 wird wieder ein Adventsmarkt im Ohrdrufer Kupferschlösschen und Park ausgerichtet. Foto: Magdalena Oeltermann / ARCOS GmbH

Burg und Park Ohrdruf bilden von Freitag bis Sonntag den märchenhaften Schauplatz für einen Adventsmarkt. Mehr als 50 Aussteller werden erwartet, auch Liedermacherin und Märchenerzählerin Linda Trillhaase Samstag und Sonntag um 15 Uhr. Der Kinderliedermacher Toni Geiling tritt am Samstag und Sonntag um 10 Uhr auf der Bühne vor der Burg auf, der Weihnachtsmann ab 16.30 Uhr. Zur musikalischen Untermalung gibt es Samstag ab 19 Uhr „Country-Christmas“ von Rocky Mountain Music. Der Wegezoll beträgt am Freitag vier Euro und Samstag/Sonntag 7 Euro.

Volles Programm heißt es auf dem Gothaer Weihnachtsmarkt in der Innenstadt sowie am Schmalen Rain und in Siebleben. Dazu kommt der verkaufsoffene Sonntag von 13 bis 18 Uhr in der Innenstadt. Auf dem Hauptmarkt machen die Wechmarer Mühlenpfeiffer am Freitag ab 18.30 Uhr den Auftakt. Sportlich-lustig geht es am Samstag von 17 bis 18 Uhr auf der Eisbahn zu. Bei „Walzer on Ice“ zeigt Tanzlehrer Johannes Duparré genau, wie man Drehungen und Schwünge bewältigt. Eine Eis-Disco mit weihnachtlichen Klängen schließt sich an.

Am Ekhofplatz dreht sich ein historisches Riesenrad

Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es in Zusammenarbeit mit „Gotha glüht“ Schmieden für jedermann. Ab 16 Uhr spielt der Posaunenchor der Kirchengemeinde Gotha auf dem Hauptmarkt. Am anderen Ende der Fußgängerzone dreht sich im Weihnachtsdorf bei Moses am Ekhofplatz ein historisches Riesenrad: Schon mal vormerken: „Gotha singt!“ am Freitag, 15. Dezember, um 17 Uhr.

In Waltershausen dient Schloss Tenneberg zum dritten Mal als Kulisse für die Schlossweihnacht - voraussichtlich ohne Schnee. Foto: Franziska Gräfenhan/Archiv / Franziska Gräfenhan

In Gotha-Siebleben beginnt am Samstag 15 Uhr auf dem Festplatz an der Feuerwehr der Adventsmarkt. Im Rahmen dessen lädt die Kirchengemeinde zum Adventskonzert der Generationen ein. Der Siebleber Sängerkreis bringt Adventslieder zu Gehör. Er wird von Schülern der Musikschule Jürgen Bäzol und Flötenschülern unterstützt. Der Eintritt ist frei, um eine Spende wird gebeten.

Der Förderverein der Siedlung Schmaler Rain in Gotha-Süd will mit Lichterglanz und Markt an der Kulturscheune vorweihnachtliche Stimmung verbreiten.

Am Freitag, 8. Dezember, wird im Friedrichroda der erste Womo-Bahnhof-Weihnachtsmarkt eröffnet. Auf dem neu errichteten Stellplatz für Wohnmobile gibt es buntes Markttreiben mit Ständen, leckerer Versorgung und einem Kreativ-Markt. Am Samstag ab 14 Uhr geht es weiter.

Am Bahnhof Friedrichroda startet erster Womo-Weihnachtsmarkt

Die Gräfenhainer richten am Samstag einen Weihnachtsmarkt der Vereine im Park in der Hauptstraße aus. Von 15 bis 21 Uhr wird allerlei geboten: Programm des Kindergartens, Blasmusik und der Weihnachtsmann kommt auch.

Die Feuerwehr in Finsterbergen veranstaltet am Samstag ab 16 Uhr eine Nikolausaktion mit Adventsmarkt. Für alle angemeldeten Kinder gibt es ein Nikolausgeschenk.

In Günthersleben ist die Insel zum Adventsmarkt am Samstag, 9. Dezember, festlich geschmückt. 20 Stände sollen aufgebaut werden. Los geht es 14 Uhr. Die Mädchen und Jungen des Kindergartens treten gegen 15 Uhr auf. Unter anderem stehen Dudelsackmusik, Weihnachtsgeschichten im Märchenkeller und Traktorfahrten auf dem Programm.

Der Edelhof bildet die Kulisse des Brüheimer Weihnachtsmarktes am Samstag. 15 Uhr beginnt das Programm. Die Keinen erwartet Spiel und Spaß - und vielleicht auch Gaben vom Weihnachtmann.

Ein Adventskonzert mit den Ballstädter Chören wird am Samstag, 14 Uhr, in der Kirche auf dem Weihnachtsmarkt der Vereine angestimmt. Im Anschluss bieten sich Bummel und Kurzweil auf dem hergerichteten Areal des Rittergutes an.

Mit einer Familienandacht beginnt der Hainaer Weihnachtsmarkt am Samstag, 15.30 Uhr, in der Johanneskirche. Im Anschluss soll es gemeinsam zum Festgelände an der Kegelbahn gehen.

Die Schule Gräfentonna verwandelte sich am Samstag zu einem großen Weihnachtsmarkt. Ab 14 Uhr gibt es unter anderem Theateraufführungen und Köstlichkeiten. Neben Ständen ist auch ein Streichelzoo aufgebaut.