Ängste und Unsicherheiten nehmen

Friedrichroda. Die Gynäkologie am Friedrichrodaer Krankenhaus öffnet am 22. Juni wieder das Onko-Café für Krebspatientinnen.

Nach fast drei Jahren Pandemiezeit öffnet am 22. Juni wieder das Onko-Café am Reinhardsberg seine Türen. Künftig treffen sich hier jeden dritten Donnerstag im Monat Frauen, die den gleichen Schicksalsschlag erlebt haben – die Diagnose Krebs. Heiko Tuppatsch, Chefarzt der Abteilung Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie Gynäkologische Onkologie am SRH-Krankenhaus Waltershausen-Friedrichroda und sein onkologisches Team freuen sich, dass sie ihren Tumorpatientinnen diese Möglichkeit des gegenseitigen Austausches wieder anbieten können.

Die Nachfrage der Patientinnen sei groß, erklärt der Chefarzt. „Wir bieten zu den Gesprächsrunden immer verschiedene Themen an, die die Frauen interessieren“, sagt Heiko Tuppatsch. Aus diesem Grund sei auch immer jemand aus seinem onkologischen Team dabei, um die Fragen beantworten zu können. Denn schließlich wechseln nicht nur Ängste und Unsicherheiten bei den Krebspatientinnen ab, sondern auch die Hoffnung und das Akzeptieren der Erkrankung.

Vor ein paar Jahren wurde das Onko-Café als zusätzliches Betreuungsangebot für die Patientinnen eingerichtet. Schließlich behandelt die Frauenklinik im SRH-Klinikum viele Frauen mit gynäkologisch-onkologischen Erkrankungen, die eine besondere Behandlung erfordern. Für Chefarzt Tuppatsch ist es deshalb besonders wichtig, dass die Frauen nach angeschlossener operativer Therapie oder einer Chemo-/Radiotherapie weiter betreut werden. Deshalb sei das Onko-Café bestens dafür geeignet, dass die Patientinnen sich über ihre Erkrankungen austauschen können.

In Coronazeiten konnte das Angebot nicht aufrecht erhalten werden. Auffällig sei in dieser Zeit, dass die Anzahl der Tumorpatientinnen zurückgegangen sei. Das liege aber auch daran, dass die Vorsorgeuntersuchungen auf der Strecke geblieben sind, betont Oberarzt Pascal Gräfenstein, der am Klinikum die Dysplasiesprechstunde leitet. Hier erfolgt die Abklärung von Haut- und Schleimhautveränderungen am äußeren und inneren Genitale. Gräfenstein: „Zwar sind diese nicht bösartig, doch sollte man sie rechtzeitig abklären. Das gilt auch für Auffälligkeiten nach einem Krebsvorsorgeabstrich.“ Nach der neuen Krebsvorsorgerichtlinie, die 2020 in Kraft getreten sind, ist dafür eine Abklärungskolposkopie notwendig.

Tumorerkrankungen sind gestiegen

Um diese Untersuchungen vornehmen zu können, war eine Zertifizierung durch die Deutsche Krebsgesellschaft (DKG) notwendig. „Wir sind die einzigen hier im Landkreis, die eine zertifizierte Dysplasiesprechstunde anbieten“, so Heiko Tuppatsch. Dazu mussten die Mitarbeiter des onkologischen Teams zahlreiche Lehrgänge nachweisen. Sehr eng kooperiert das Friedrichrodaer Krankenhaus mit der Uniklinik Marburg. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Tumorchirurgie. So besteht eine enge Zusammenarbeit mit dem Brustzentrum Regio der Uniklinik.

Wie Tuppatsch betont, haben die Tumorerkrankungen in den letzten Jahren zugenommen. Grund dafür ist die demografische Entwicklung. Das Durchschnittsalter der erkrankten Frauen liege bei 60 Jahren. Allerdings finden sich auch jüngere Frauen mit gynäkologischen Erkrankungen darunter. Deshalb sei Vorsorge und Information wie im Onko-Café, das am 22. Juni um 15.30 Uhr in der Cafeteria des Klinikums stattfindet, besonders wichtig. Allerdings muss das Treffen im Juli und August personalbedingt (Urlaubszeit) aussetzen.