Ärztemangel spitzt sich auch im Kreis Gotha zu

Gotha. Senioren-Union Gotha warnt dramatischen Verschärfung des Hausärztemangels

Die Senioren-Union der CDU in Gotha warnt vor einer dramatischen Verschärfung des Hausärztemangels in Deutschland. „Bereits heute ist jeder dritte Hausarzt älter als 60 Jahre“, stellt der Kreisvorsitzende Konrad Gießmann fest. „Nach Prognosen der Bosch-Stiftung fehlen im Jahr 2035 bundesweit 11.000 Hausärztinnen und Hausärzte.“ Angesichts der bevorstehenden Ruhestandswelle befürchtet die Senioren-Union nicht nur in ländlichen Regionen Engpässe, weil Praxisnachfolger fehlen. „Wir brauchen ab sofort mehr Studienplätze und müssen den Zugang zum Medizinstudium flexibler gestalten und nicht nur an den Notendurchschnitt beim Abitur koppeln“, fordert Gießmann. Der Alt-Landrat schlägt vor, auf kommunaler Ebene durch Anreize und Vergünstigungen junge Medizinerinnen und Mediziner zur Übernahme einer Landarztpraxis zu gewinnen. „Dann ist der Sache doppelt gedient.“