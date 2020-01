Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Äthiopische Weihnachten in Gotha

Gotha und Äthiopien sind sich trotz Ferne nah. Dafür steht die Städtepartnerschaft mit Adua. Auch äthiopische Christen feiern Weihnachten. Am 7. Januar wünscht man sich „Melkam Genna“ – frohe Weihnachten!“ Darauf weist die Stadtverwaltung Gotha hin. Wie hier in Thüringen spiele auch bei den orthodoxen Christen Äthiopiens das Festessen eine wichtige Rolle. Einen Eindruck davon will Mitslal Kifleyesus-Matschie vermitteln. Sie ist eine tatkräftige Unterstützerin der Partnerschaft zwischen Adua und Gotha sowie des Partnerschaftsvereins Freundeskreis Gothadua und führt eine äthiopische Kaffeezeremonie zum Genna-Fest durch. Sie ist mit einem Stand auf dem Weihnachtsmarkt und Winterzauber auf Schloss Friedenstein in Gotha vertreten, die bis 7. Januar gehen.

Wer die Partnerschaft unterstützen möchte, kann Kontakt mit der Stadtverwaltung Gotha aufnehmen: Telefon (03621) 222-236 oder 133partnerstädte@gotha.de oder lehmeier.agenda2030@gotha.de.