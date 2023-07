AfD-Abgeordnete laden zum Dialog auf Gothas Neumarkt

Gotha. Die AfD kommt mit ihrem Infomobil nach Gotha. Marcus Bühl und Jürgen Pohl laden zum Gespräch.

Mit ihrem Infomobil macht die Landesgruppe Thüringen der AfD-Bundestagsfraktion am Donnerstagnachmittag, 20. Juli, Halt in Gotha. Das besagt eine Ankündigung. Auf dem Neumarkt beantworten von 13.30 bis 15 Uhr die Abgeordneten Marcus Bühl und Jürgen Pohl Fragen von Interessierten und wollen aus erster Hand über die Arbeit der Bundestagsfraktion berichten. Marcus Bühl wurde in den Kreisen Gotha und Ilm-Kreis gewählt, Jürgen Pohl für Eichsfeld-Nordhausen-Kyffhäuserkreis.