AfD und Nationalismus Thema in Stadtbibliothek Gotha

Gotha. Patrick Bahners stellt sein Buch „Die Wiederkehr: Die AfD und der neue deutsche Nationalismus“ in Gotha vor.

Autor Patrick Bahners stellt am Donnerstag, dem 21. September, um 18 Uhr, sein Buch „Die Wiederkehr: Die AfD und der neue deutsche Nationalismus“ in der Stadtbibliothek Heinrich Heine (Eingang Philosophenweg) vor. Der Eintritt ist frei, wie die Stadtverwaltung weiter mittelt. In seinem Buch „Die Wiederkehr. Die AfD und der neue deutsche Nationalismus“ schildert Patrick Bahners, wie die 2013 gegründete AfD die deutsche Politik und Gesellschaft verändert hat.

Die AfD konnte laut Bahners an eine Tradition anschließen, die seit der Wiedervereinigung die „deutsche Sache“ in Ehren hielt.

Der Autor ist Journalist, studierte Geschichte und Philosophie. Von 2001 bis 2011 leitete er die Feuilletonredaktion der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“. Seit 2016 ist er verantwortlicher Redakteur für Geisteswissenschaften in der F.A.Z. Die Buchvorstellung ist eine gemeinsame Veranstaltung der Landeszentrale für politische Bildung Thüringen und der Stadtbibliothek.