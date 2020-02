Carmen Paul hat ein Schaufenster in der Hauptstraße in Friedrichroda afrikanisch gestaltet. Neben ihrem Buch „Pferdefuß und Himmelsglück“ ist unter anderem auch das Bild „Die Vergessenen“ von Jean Wilfried Djaha, ein Künstler der Elfenbeinküste, zu sehen.

Afrikanisches Schaufenster in Friedrichrodas Flaniermeile

Mitten in Friedrichrodas Flaniermeile fallen die Schaufenster in der Hauptstraße 27 auf. Links sind Bilder des Friedrichrodaers Philipp Grüßner zu sehen, rechts Keramiken von Christina Nußbicker. In der Mitte hängen afrikanische Gewänder und ein Gemälde. Erläuterungen dazu und zum Maler Jean Wilfried Djaha von der Elfenbeinküste kleben an der Scheibe. Carmen Paul hat das Schaufenster gestaltet. Sie möchte auf „Die Vergessenen“ – so der Titel des Gemäldes – in Afrika aufmerksam machen.

Nach schwerem Unfall ein zweites Leben Seit sechs Jahren lebt sie mit ihrem Mann in Friedrichroda. Sie ist von der Ostseeküste in den Thüringer Wald gezogen und hat dort ein zweites Leben begonnen – im wahrsten Sinn des Wortes. Nach einem Ausritt war Carmen Paul von ihrem Pferde ins Gesicht getreten worden. „Nach totalem Gedächtnisverlust bin ich wieder ins Leben zurückgekehrt.“ Das schildert sie in ihrem Buch „Pferdefuß und Himmelsglück“. Ein Exemplar liegt im afrikanischen Schaufenster zwischen Holzspänen. Mittlerweile sind zwei Auflagen erschienen, die dritte werde vorbereitet, sagt die Autorin. Sie reist um die Welt und berichtet von ihren Nahtoderfahrungen. Am Dienstag ist sie Richtung Senegal aufgebrochen. Im Herbst 2019 war sie an der Elfenbeinküste. Überall sei sie dort darauf angesprochen worden, dass sich Afrikaner auf den Weg nach Europa begeben. Viele kommen nicht an, gehen verloren, werden ausgeraubt, sterben, werden vergessen. Ihnen hat der Maler Jean Wilfried Djaha sein Gemälde gewidmet und es Carmen Paul geschenkt. Im Dialog mit den Menschen in Afrika Auch beim Besuch einer Schule nördlich der Hauptstadt Abidjan mit 6000 Kindern – die kleinste Klasse hatte 86 Schüler – sei das zur Sprache gekommen. Ein Großteil der Kinder lerne Deutsch, sie wollen nach Deutschland. Für sie sei es das gelobte Land. Sie sage immer wieder, wie schwer es sei, im Herzen Europas angenommen zu werden, berichtet Paul. „Denn ein Unterschied ist stets gegenwärtig: Die Haut bleibt immer schwarz.“ Sie versuche die Menschen in Afrika in der Hilfe zur Selbsthilfe zu bestärken, eifrig zu lernen und in ihrem Land zu bleiben. Und noch etwas wünsche sie sich: eine Ausstellung für Jean Wilfried Djaha in Deutschland. Sie solle zeigen, dass die Menschen des schwarzen Kontinents hier nicht vergessen werden.