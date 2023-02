Die Agentur für Arbeit in Gotha hat ihren Sitz an der Schönen Aussicht 5 (Archivbild).

Agentur für Arbeit in Gotha am Mittwoch eingeschränkt erreichbar

Gotha. Die Arbeitsagentur Gotha ist kommenden Mittwoch nur telefonisch oder online erreichbar. Geplante Termine finden aber statt.

Einschränkungen im Besucherverkehr der Arbeitsagentur in Gotha gibt es am am Mittwoch, 22. Februar. Anliegen können ausschließlich online oder telefonisch geklärt werden, so die Agentur für Arbeit in einer Mitteilung. Geplante Beratungstermine sollen wie geplant stattfinden.

Alle Anliegen, wie die Arbeitslosmeldung, können auch am darauffolgenden Donnerstag, persönlich zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden, so dass für die Kunden keine Nachteile entstehen, heißt es weiter.