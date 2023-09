Agentur für Arbeit in Gotha am Montag geschlossen

Gotha. Wegen einer Weiterbildung ist die Agentur für Arbeit in Gotha am Montag, 11. September, nur telefonisch und über den Internetauftritt erreichbar.

Zu Einschränkungen im Besucherverkehr kommt es in der Agentur für Arbeit Thüringen Mitte am Montag, 11. September. Dann bleibe die Agentur wegen einer Weiterbildungsveranstaltung geschlossen, heißt es in einer Mitteilung. Betroffen ist dieser Ankündigung zufolge auch die Agentur in Gotha in der Schönen Aussicht 5.

Alle Anliegen, wie beispielsweise die Arbeitslosmeldung, könnten auch am folgenden Tag, zu den üblichen Öffnungszeiten nachgeholt werden. Für die Kunden entstünden durch eintägige Schließung keine Nachteile, so die Agentur.

Das Service-Angebot der Bundesagentur findet man unter www.arbeitsagentur.de/eservice. Die Arbeitsagentur ist zudem auch über die Hotline 0800/4555500 erreichbar.