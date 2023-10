Aggressive Männer unter Alkohol wüten in Waltershausen und Dachwig

Dachwig/Waltershausen. In Dachwig und Waltershausen musste die Polizei am Wochenende ausrücken, um zwei aggressive und betrunkene Männer von weiteren Straftaten abzuhalten. Eine Person wure mit einem Messer verletzt.

Gleich zweimal musste die Polizei am Wochenende im Landkreis Gotha stark alkoholisierte Männer von weiteren Randalen bewahren. Am Freitagabend lief ein 23 Jahre alter Mann in Dachwig laut Meldung der Beamten mit freiem Oberkörper durch den Ort und beschädigte geparkte Autos. Bei einem Tritt gegen einen Mercedes verursachte er einen Sachschaden von 500 Euro. Bis die Polizei am Tatort war, hielten ihn Anwohner von weiteren Vandalen ab. Weil er sich nicht beruhigte, durfte er seinen Rausch auf der Wache ausschlafen. Nun erwartet ihn ein Verfahren wegen Sachbeschädigung.

Mann verletzt Person mit Messer in Waltershausen

Im Alkoholrausch und unter dem Einfluss weiterer Betäubungsmittel besuchte in der Nacht zu Samstag ein 26 Jahre alter Mann einen Bekannten in Waltershausen. Dort kam es laut Angaben der Polizei zu einem Streit. Dabei verletzte er eine Person mit einem Messer leicht, schlug auf eine weitere Person ein und beschädigte mehrere Gegenstände. Der Mann konnte gemeinschaftlich aus der Wohnung befördert werden. Doch kaum vor der Tür, wurde die Verglasung selbiger ebenfalls Opfer seiner Aggressionen. Dabei verletzte sich der 26-Jährige so schwer, dass er stationär im Krankenhaus behandelt werden musste. Nun erwartet ihn ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

