Im Landkreis Gotha ist die Zahl der aktuell an Covid-19 erkrankten Menschen von Mittwoch zu Donnerstag um vier auf derzeit neun gestiegen. Alle aktuellen Entwicklungen im kostenlosen Corona-Liveblog.

Es müsse aber keiner davon im Krankenhaus behandelt werden. Darüber informierte das Landratsamt Gotha. Seit Beginn der Pandemie haben sich damit laut Robert-Koch-Institut 376 Menschen im Landkreis Gotha mit dem Coronavirus infiziert. Das waren vier mehr als am Mittwoch. 337 Patienten sind inzwischen genesen – zwei mehr als am Tag zuvor. Die Zahl der an oder mit Covid-19 Gestorbenen liegt seit Ende Mai unverändert bei 30.

Das Landratsamt hat eine Telefonhotline zu allgemeinen Corona-Fragen und Veranstaltungen geschaltet unter 03621 / 214-414 und beantwortet auch Fragen per E-Mail unter corona@kreis-gth.de.