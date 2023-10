Alle Wege führen nach Gotha: Neuzugang der Lokalredaktion stellt sich vor

Tobias Leiser kehrt dorthin zurück, wo alles begann.

Lang ist es her, dass ich Schloss Friedenstein und die Orangerie in der Morgensonne bestaunen konnte. Und ich muss zugeben: Ich habe es vermisst! Vor fast 34 Jahren begann mein Weg im alten Kinderkrankenhaus in Gotha.

Einkaufsbummel und Schulausbildung brachten mich immer wieder zurück in die Kreisstadt, doch mit 18 wanderte ich beruflich bedingt nach Erfurt aus. Durch Freunde und Familie blieb ich der Heimat aber immer verbunden, und der Landkreis hat bis heute einen besonderen Platz in meinem Herzen.

Es geht zurück in die Heimat

Tobias Leiser ist Volontär in der Lokalredaktion Gotha. Foto: Malte Hahs / Funke Medien Thüringen

Dass ich später einmal wieder in Gotha Fuß fassen würde, hätte mein 18-jähriges Ich wohl nicht geglaubt; zu groß war die Versuchung, mehr von der Welt zu sehen. Weit kam ich allerdings nicht: Für’s Studium zog es mich lediglich nach Magdeburg. Schnell wurde mir aber klar, dass ich irgendwann nach Thüringen zurückkehren würde. Schließlich hatte ich mir den Puffbohnen-Status über zehn Jahre hinweg hart erkämpft.

Ein offenes Ohr für Geschichten aus dem Landkreis Gotha

Nun schließt sich der Kreis. Ich bin wieder dort, wo alles begann. Als ich am Mittwochmorgen an der Orangerie vorbei radelte, wurde mir klar: Alle Wege führen nach Gotha – wenn auch über die ein oder andere Umleitung.

Ich freue mich darauf, das ein oder andere Gesicht aus meiner Vergangenheit wiederzusehen. Bis mein Blick geschärft ist, für die Geschichten im Landkreis, die Sie, liebe Leserinnen und Leser, bewegen, werde ich allerdings noch etwas Zeit brauchen, um warm zu laufen. Zögern Sie also bitte nicht, und schreiben Sie mir, wenn mir etwas entgehen sollte: tobias.leiser@funkemedien.de