Alphörner und Männergesang – mit musikalischem Frühschoppen auf dem Großen Hörselberg

Schwarzhausen. Zum Musikfest in Schwarzhausen gibt es einen Frühschoppen auf dem Großen Hörselberg und ein Abschlusskonzert auf der Wartburg.

Beim Musikfest in Schwarzhausen mit Männergesang und Alphörnern an diesem Wochenende gibt es einen veränderten Ablaufplan. Statt wie angekündigt auf der Geißen-Alm bei Ruhla geht der Frühshoppen am Sonntag, 3. September, 10.30 Uhr, am Gasthaus auf dem Großen Hörselberg über die Bühne. Gefeiert wird das 150-jährige Bestehen des Männergesangvereins, begleitet vom 14. Alphorntreffen. Nach dem Anblasen am Freitagabend wird der Musikreigen am Samstag, 14.30 Uhr, auf dem Festplatz an den Schlossteichen Schwarzhausen mit einem Konzert fortgesetzt. Am Sonntag stehen neben Frühschoppen um 14 Uhr ein Konzert in der Schwarzhäuser Kirche und 18 Uhr das Abschlusskonzert auf dem Hof der Wartburg auf dem Programm.