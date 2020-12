Als die Heilige Nacht nach Gotha kam

Gotha. In der Kirche zu Wandersleben erklang jüngst ungewöhnlicher Dialekt für die Region. Rezitiert und gesungen wurde nämlich im reinsten Bairisch. Und zwar Ludwig Thomas „Heilige Nacht“. Im Kirchenraum war es mucksmäuschenstill während der Vorführung, wofür Pfarrer Bernd Kramer am Ende des Gottesdienstes eine ganz einfache Erklärung hatte: „Um den Text zu verstehen, musste die Gemeinde einfach angestrengt lauschen.“ Doch die Botschaft des bayrischen Dichters rührte auch die Thüringer Herzen, wie der Beifall am Ende zeigte.

Ludwig Thoma hat seine Weihnachtsgeschichte da angesiedelt, wo er zu Hause war, nämlich im bayrischen Oberland. Deshalb sind die Geschichten und Lieder in diesem Versepos im Dialekt gehalten, bewegen sich Maria und Josef in einer tief verschneiten Welt, die sich für den Zimmermann und seine schwangere Frau als trügerische Idylle erweist. Und doch ist Thomas „Heilige Nacht“ weitaus mehr als nur ländliche, bayrische Folklore, beschränkt auf die Region. „Der Dichter hat die Erzählung aus dem Lukasevangelium als Grundlage genommen und ganz viel Sozialkritik darin verpackt“, sagt Horst Gröner, „und damit steht er ja in der Tradition des Originals.“ Der Mann, in Bad Reichenhall geboren und lange Jahre in München zu Hause, hat Thomas bewegende Weihnachtsgeschichte nach Thüringen geholt.

Das hat eine lange Vorgeschichte, die Mitte der 60er-Jahre des vergangenen Jahrhunderts in München ihren Lauf nahm. Es begann damit, dass den musikbegeisterten jungen Mann die Leiterin eines Altenheimes bat, mit seinem Akkordeon doch bei den Senioren für ein wenig musikalische Abwechslung zu sorgen. Das übernahm Gröner gern, den dieses Engagement in der Szene bekannt machte. Und deshalb fragte ihn Wugg Retzer, ein in Bayern bekannter Volksschauspieler, ob er nicht kurzfristig einspringen könnte, sein Musikant sei verhindert. Zu begleiten sei Thomas' Weihnachtsgeschichte.

Von der hatte der Angesprochene allerdings bis dato noch nie etwas gehört. „Das macht nix", sagte Retzer, „ein bisschen Zeit ist bis dahin ja noch und damit ausreichend Gelegenheit, sich mit der ‚Heiligen Nacht‘ vertraut zu machen. Für einen jungen Mann wie ihn dürften doch vier Wochen als Probezeit ausreichen.“ Horst Gröner nahm die Herausforderung an und steuerte geradewegs in die nächste Buchhandlung und erwarb die Weihnachtslegende von Ludwig Thoma.

„Die hat mich gleich in ihren Bann geschlagen", gesteht er. Thoma begleitet sein Versepos mit Liedern, die auf die jeweilig folgende Geschichte einstimmen. Diese Lieder sang Horst Gröner und begleitete sich dabei auf der Gitarre – über Jahre hinaus im Raum München mit Volksschauspieler Retzer, der mit seiner sonoren Stimme die Texte vortrug. Später übernahm die Schauspielerin Charlotte von Bomhard den Erzählerpart. „Auch sie tat das mit einer für eine Frau eher tiefen Stimme", erinnert sich der Wahlgothaer. Viele Jahre gehörte für ihn Thomas' „Heilige Nacht“ zur Vorweihnachtszeit.

Damit war abrupt Schluss, als Gröner seinen Wohnsitz nach Gotha verlegte. Hier wurde er schnell heimisch, mehr noch, engagierte sich bald schon ehrenamtlich. Dafür bekam er in diesem Jahr die Myconius-Medaille verliehen. Trotzdem, wenn die Adventszeit näherkam, vermisste er die Auftritte mit Thomas' Weihnachtsgeschichte. „Diese wunderbare lyrische Erzählung auf der Bühne zu erzählen, ist schon was Besonderes. Sie ergreift Menschen, weil sie im bäuerlichen Leben angesiedelt ist, weil sie eindeutig Partei nimmt für die Armen. Während der Stern die Geburt Jesu ankündigt, bleiben die Reichen ungerührt. Und deshalb formuliert Thoma am Ende auch: "Und fragt’s enk, ob dös nix bedeut’, / Dass’s Christkind bloß Arme g’sehg’n hamm‘. Und wenn er an anderer Stelle sagt: ’S werd gwen sei, wia’s heunt aa no ist‘, erweist er sich doch als brandaktuell."

Eigentlich hatte Horst Gröner seine Idee, diese Weihnachtsgeschichte auch in Thüringen erlebbar zu machen, bereits aufgegeben. Einen geeigneten Sprecher zu finden, erschien ihm aussichtslos. Das änderte sich schlagartig, als in der Vorstandssitzung der Gesellschaft der Freunde und Förderer der Thüringen Philharmonie der Wirtschaftsprüfer Christian Beutl seinen Bericht vortrug, mit tiefer, wohlklingender Stimme.

Während andere den Zahlen folgten, sah sich Horst Gröner augenblicklich in die „Heilige Nacht“ versetzt, zumindest was die Sprachfärbung betraf. Beutl beendete seinen Vortrag und verließ die Versammlung. „Ich entschuldigte mich kurz und stürzte dem Mann hinterher“, blickt Gröner zurück. „Im Flur hielt ich ihn auf und fragte unvermittelt, ob er Thomas Weihnachtsgeschichte kennt. Er sah mich verdutzt an und entgegnete mit fragendem Unterton, dass sie ihm schon bekannt sei." Der Wahlgothaer erklärte sein Anliegen. Und Beutl, der Regensburger mit Wohnsitz in Erfurt, sagte, dass er sich durchaus vorstellen könne, Thomas Texte zu rezitieren.

„Kurz und gut, wir haben uns getroffen und Christian hat gelesen, ich habe gesungen – und es hat funktioniert!“ Verblüfft war der Sänger, dass ihm plötzlich die Liedtexte wieder gegenwärtig waren. „So, als hätte ich nie eine Pause gemacht, wusste ich wann mein Einsatz kam und sang, ohne aufs Blatt sehen zu müssen.“

Weihnachten vor drei Jahren, am 21. Dezember 2017 also, trat das Duo erstmals in der Öffentlichkeit auf, in der Brotzeithütte am Parkplatz Fuchsfarm am Hainich und im Bürgersaal Emleben. Ein Jahr später begeisterte es in der Margarethenkirche die Besucher einer abendlichen Lesung.

Und für dieses Jahr waren gleich mehrere Auftritte vorgesehen, die allesamt – außer in Wandersleben – von der Corona-Pandemie verhindert wurden. „Das ist natürlich schade, aber wir hoffen, dass es im nächsten Advent klappt“, sagt Horst Gröner. Zumindest die Termine dafür seien schon in trocknen Tüchern.