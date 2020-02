Altenbergen als Anlaufpunkt für genuin orthodoxe Gläubige

Seit 2012 leben in der Gemeinde Altenbergen Mönche, die sich dem orthodoxen Glauben verschrieben haben. Die Klostergemeinschaft hat sich dazu auf dem Gelände an der Bundesstraße 88 im Laufe der Zeit ein ansehnliches Kloster aufgebaut. Mittlerweile sind die Gebäude der ehemaligen Feriensiedlung innen komplett renoviert. Die Bungalows wurden mit neuen Fenstern, Türen, sanitären Anlagen und Heizungen ausgestattet.

Ansprechpartner für orthodoxe Gläubige

Das antiochenische Kloster wechselte im Jahre 2017 zur Genuin Orthodoxen Kirche von Griechenland. Bereut haben diesen Schritt die Altenberger Mönche nicht. Im Gegenteil: So stehe die Kirche auch anderen orthodoxen Gläubigen als Ansprechpartner offen, sagt Metropolit und Erzbischof Moses, der mit seinen 38 Jahren immer noch zu den Jüngsten seines Standes zählt. Im Januar dieses Jahres tagte die große Heilige Synode in Athen und verlieh Seiner Eminenz Moses die Autokephalie für Deutschland und die Diaspora.

Damit ist Moses nun einer der fünf führenden Metropoliten der Genuin Orthodoxen Kirche, die das Oberhirtenamt über weitere 50 Bischöfe innehat. Diese fünf Metropoliten sind das oberste Gremium der Kirche. Moses’ Sitz ist nach wie vor das Altenberger Kloster St. Gabriel. „Ich bin in Deutschland und für die Diaspora der Ansprechpartner für alle genuin orthodoxen Gläubigen“, sagt er. Die Wahl sei eine historische Entscheidung für die gesamte Kirche gewesen.

Bundesweit im Dienste der Seelsorge unterwegs

Doch nicht nur die orthodoxe Kirche ist im Umbruch, sondern auch im Altenberger Kloster geht der Umbau weiter. In den ehemaligen Ferienbungalows wurden 14 Gästezimmer geschaffen. „Wir können bis zu 30 Menschen aufnehmen“, erzählt Metropolit Moses. Das Kirchengebäude erhält in diesem Frühjahr ein neues Dach und der mittlere Weg und die Treppe in der Mitte des Klostergeländes werden saniert.

Seelsorgerisch sind die drei Altenberger Mönche viel unterwegs. Bundesweit werde um Hilfe gebeten, erklärt der Metropolit. Im Gegensatz zu den vergangenen Jahren habe die Seelsorge von Christen und Nichtchristen sehr stark zugenommen. So machen Metropolit Moses und seine orthodoxen Priestermönche auch Hausbesuche oder gehen in Krankenhäuser. Zudem bietet Pater Johannes Schülern aus den umliegenden Orten Nachhilfe in naturwissenschaftlichen Fächern und Sprachen an.

In diesem Monat erwartet das Kloster eine Delegation aus dem griechischen Thessaloniki. Des Weiteren wird Metropolit Moses im Mai wieder nach Athen fliegen. Er wird der großen Synode mit den anderen Metropoliten vorstehen und Bischöfe aus über 40 Ländern werden an ihr teilnehmen. Im Anschluss findet eine große Göttliche Liturgie statt, zu der circa 20.000 orthodoxe Gläubige erwartet werden. Aber auch in der Altenberger Gemeinde wirken die drei Mönche aktiv mit. So sitzt seit dem vergangenen Jahr Abt Isa im Ortsbeirat Altenbergen. Zudem beteiligt sich das Kloster an den verschiedensten Aktivitäten, Vereinsfesten und Weihnachtsmärkten mit Ständen.