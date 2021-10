Altenbergen: Zwei Liter Wasser und ein Liter Diesel

Altenbergen. Holzaktion im Heimatmuseum Altenbergen: Frank und Stefan Bogutzki führen Sägeauto von anno dazumal vor

Zwei Liter Wasser zu einem Liter Diesel Altenbergen. Auf dem Hof des Heimatmuseums Altenbergen kreischt die Säge. Frank und Stefan Bogutzki aus Schönau vor dem Walde sind mit ihrem Holzschneide-Auto vorgefahren. Sie führen vor, wie anno dazumal, als es noch keine Motorkettensägen gab, nicht auf jedem Hof eine Kreissäge stand, Holz geschnitten wurde. – Als ein ausreichender Holzvorrat nötig war, um zu kochen und in der kalten Jahreszeit eine warme Stube zu haben.

Stefan Bogutzki nimmt die geschnittenen Holzstücken ab. Foto: Wieland Fischer

Fahrbare Holzschneidemaschine waren in den Thüringer-Wald-Orten noch vor Jahrzehnten keine Seltenheit. In Tambach-Dietharz habe es zuletzt fünf rollende Schnitter gegeben, erinnert sich Reinhard Schick.

Sein 1999 verstorbener Vater Kurt Schieck aus Altenbergen war einer der letzten dieser Zunft. Der gelernte Schlosser hatte sich 1954 als Brennholzschneider selbstständig gemacht. Das dafür nötige Gerät baute er Mitte der 1950er eigenhändig zusammen. „Die Leute konnten damals noch alles“, stellt Reinhard Schieck voll Hochachtung fest.

Sein Vater nahm ein Framo-Gestell als Untersatz, als Antrieb einen Einzylinder-Wasser-Verdampfer und montierte eine Bandsäge im Heck. „Das gab es auch ohne Fahrerhaus“, sagt Frank Bogutzki und fügt hinzu: „Unter der Motorhaube steckt viel Multicar.“ Per Kupplung läuft die Bandsäge. Der Motor wird wassergekühlt. Pro Stunde mit laufender Säge werden zwei Liter Wasser und ein Liter Diesel verbraucht. Und weil das Säge-Auto klein und wendig war, ließ es sich damit auf den kleinsten Hof fahren.

Reinhard Schick (vorn), hier mit Uwe Kallenbach, am Sägeauto Marke Eigenbau seines Vater Kurt Schieck . Foto: Wieland Fischer

Als mit aufkommenden Ölheizungen die Holzfeuerung an Bedeutung verlor, stand Schiecks Schneide-Fahrzeug Marke Eigenbau in der Garage. Reinhard Schieck schenkte es kurzerhand Vater und Sohn Bogutzki, wohl wissend, dass eines der letzten Holzschneide-Autos entlang des Thüringer Waldes bei ihnen in guten Händen ist. „Wir haben einiges daran repariert, um es wieder in Gang zu setzen“, berichtet Frank Bogutzki.

Seit einigen Jahren fahren er und sein Sohn damit auch in die Nachbar-Dörfer. Bei Dorffesten oder Umzügen zeigen sie, wie damit Holz geschnitten wird. „Mehr als Gaudi.“ Am liebsten schneide er damit dicke, gespaltene Meterstücken. Bei jedem Schnitt heißt es: Auf die Finger achten, um damit nicht in die Säge zu kommen! „Das Fell ist schon mehrmals angeritzt worden“, gesteht Frank Bogutzki.

Wasser zur Kühlung des Motors gießt Frank Bogutzki unter die Haube. Foto: Wieland Fischer

Sorgsam gehen er und sein Sohn auch mit dem Säge-Auto um. Bei Überlandfahrten werde es auf den Hänger geladen, um die alte Technik nicht zu sehr zu beanspruchen. So auch für ihre Vorführung in Altenbergen. – „Auf dem Heimweg lassen wir es den Berg hinab rollen.“

Kevin Böhm hatte seine Großmutter, Ortschronistin Sabine Marx, darauf aufmerksam gemacht, die alte Technik im Heimatmuseum Altenbergen zu zeigen. Das haben die Mitglieder des Vereins für Heimatgeschichte und Archäologie St. Johannes Altenbergen/Catterfeld von langer Hand vorbereitet.

„Wir haben bereits im Frühjahr im Wald als Leseholz geholt“, sagt Sabine Marx. Beim Fällen alter Eichen haben die Heimatfreunde Holz eingesammelt.

„Diese Aktion ist ein geschlossener Kreislauf“, sagt Sabine Marx und fügt auf Neudeutsch hinzu. „Eine Win-Win-Aktion.“