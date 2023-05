Ein AtemAktiv-Pavillon hat jetzt das Altenzentrum Sarepta in Waltershausen: Atemtherapeutin Britta Langenhan, Kneipp-Vereinsvorsitzender Dr. Sigurd Scholze, Bewohnerin Irmgard Möller-Ortmann, Kneipp-Gesundheitstrainerin Anke Lange.

Altenzentrum Sarepta: Mini-Gradierwerk für die Gesundheit der Senioren in Waltershausen

Waltershausen. Im diakonischen Altenzentrum Sarepta in Waltershausen wurde jetzt ein Mini-Gradierwerk für Senioren und Mitarbeiter eingeweiht.

Das Diakonische Altenzentrum Sarepta in Waltershausen ist die erste Kneipp-Senioreneinrichtung in Thüringen und darauf sind die Mitarbeiter besonders stolz. Mit einem besonderen Pflege- und Betreuungskonzept nach den fünf Säulen des Pfarrers Sebastian Kneipp wird die Gesunderhaltung der Senioren unterstützt. Jetzt wurde das Angebot erweitert. Am Freitag wurde auf dem Sarepta-Gelände ein „AtemAktiv“-Pavillon eingeweiht.

Bereits im Dezember des vergangenen Jahres konnte der Bau des Mini-Gradierwerkes im Garten Einrichtung fertiggestellt werden. gebaut wurde es von dem Unternehmen Weise & Partner aus Bad Berka. Bei Gradierwerken tropft solehaltiges Wasser durch die Schwarzdorn-Äste und unterstützt beim Einatmen die Ausheilung von Infektionen der Atemwege.

Darüber hinaus kann dadurch das Immunsystem vorbeugend gestärkt werden. Das macht gerade nach der Coronazeit Sinn, denn viele an Corona erkrankte Personen leiden noch an den Spätfolgen der Virusinfektion, erklärt Ines Kachel, Geschäftsbereichsleiterin des Altenzentrums. Insbesondere für Senioren, die in vollstationären Einrichtungen leben, sei es schwer, rehabilitative Maßnahmen abzurufen. „Aus diesem Grund haben wir hier vor Ort eine Möglichkeit zur Inhalation und Gesunderhaltung geschaffen“, sagt Kachel. Das Angebot soll künftig nicht nur Senioren im Sarepta zur Verfügung stehen, sondern allen Bewohnern der diakonischen Altenzentren im Landkreis. „Auch unsere Mitarbeiter und deren Angehörigen der Diakonie können das Angebot nutzen“, erklärt die Geschäftsbereichsleiterin.

Bänke rund ums Mini-Gradierwerk

Mit einer Segnungsandacht im Kneipp-Garten der Einrichtung wurde der Pavillon eröffnet. Zuvor durfte Kurt Hempel gemeinsam mit Geschäftsführer Thomas Gurski das Band durchschneiden. Künftig wird Atemtherapeutin Britta Langenhan die Senioren und Mitarbeiter in die Geheimnisse verschiedener Atemtechniken einweihen.

Rund um das Mini-Gradierwerk wurden Bänke aufgestellt, sodass es den Senioren möglich ist, sich auch in den warmen Sommermonaten dort aufzuhalten. Für die 95-jährige Irmgard Möller-Ortmann aus Waltershausen, die seit vier Jahren im Altenzentrum Sarepta lebt, ist das eine gute Option. Sie ist zudem eine begeisterte Kneippianerin. Erst kürzlich hat sie in Bad Tabarz gemeinsam mit Sigurd Scholze (83), ihrem ehemaligen Hausarzt, die Kneipp-Sasion eröffnet.