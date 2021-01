Alter Wohnblock in Friedrichroda verschwindet

Die Stadt Friedrichroda reißt im Wohnviertel Am Schwarzbach einen unsanierten Neubaublock ab. An dieser Stelle sollen moderne Mehrfamilienhäuser entstehen.

Das Neubaugebiet in Friedrichroda schrumpft. Seit Ende des vergangenen Jahres lässt die Stadt im Wohnviertel Am Schwarzbach einen Wohnblock abreißen. Einen weiteren hatte die Wohnungsbau- und Siedlungsgenossenschaft Waltershausen (WSG) bereits 2019 durch eine Blumenwiese ersetzt. Während unterhalb des Reinhardsbergs Wohnungen abgebaut werden, ist die Nachfrage nach Wohnraum im Luftkurort groß.

„Der Grund für die zwei Abrisse ist der hohe Leerstand bei gleichzeitigem Sanierungsstau“, sagt Monika Siede, geschäftsführende Beamtin der Stadt Friedrichroda. Von den 50 Wohneinheiten des 1988 errichteten Blocks waren zuletzt nur wenige bewohnt. Eine Erneuerung des Gebäudes habe sich als unwirtschaftlich erwiesen, so Siede. „Die Kosten einer grundlegenden Sanierung hätten zur Folge gehabt, dass der Mietpreis gestiegen und damit ein Wohnen zu einem so günstigen Preis wie zuvor nicht mehr möglich gewesen wäre“, sagt die Beamtin.

Auf der Fläche sollen später neue Wohnungen entstehen

Der Quadratmeterpreis in dem Wohnblock hatte zuletzt vier Euro betragen und lag damit noch unter den Preisen des umliegenden Neubaugebietes Am Schwarzbach mit fünf Euro pro Quadratmeter und der Max-Küstner-Straße mit 5,60 Euro pro Quadratmeter. Zudem sei die Nachfrage nach diesen Wohnungen in den letzten Jahren sehr gering gewesen.

Unter anderem deshalb entschied sich die Stadt für den Abriss, dessen Kosten insgesamt 250.000 Euro betragen. Etwa 210.000 Euro davon bezahlt die Stadt. Der Rest wird durch Förderung gedeckt. „Bislang wurden 170.000 Euro ausgegeben. Es fehlen noch die Kosten für die Beräumung und die Oberflächenherstellung“, so Siede. Langfristig sollen auf der Fläche wieder Wohnungen entstehen, die sich baulich an den Häusern in der Ernst-Barlach-Straße orientieren. „Derzeit suchen wir einen Bauträger für die Fläche“, sagt Siede.

Leerstand in den unsanierten DDR-Blöcken

Mit der erneuten Bebauung geht die Stadt einen anderen Weg als die WSG. Diese hat die Fläche des einstigen Neubaublocks als Blumenwiese gestaltet. „Wir haben bereits 2014 den Entschluss zum Abriss des unsanierten Gebäudes gefasst“, sagt WSG-Vorstandsmitglied Andrea Abicht. Zuletzt seien von den insgesamt 40 Wohnungen im Haus lediglich vier bewohnt gewesen. „Die Nachfrage war einfach nicht da, und auch ein neues Mehrfamilienhaus hätte sich aus unserer Sicht nicht gerechnet“, sagt Abicht. Die Kosten von etwa 200.000 Euro wurden vor allem durch Förderung gedeckt. Ein Angebot zum Verkauf der als Bauland geführten Fläche habe die WSG abgelehnt, weil eine erneute Bebauung den bestehenden Leerstand nur verschoben hätte.

Der Leerstand bezieht sich Monika Siede zufolge aber nicht generell auf den Wohnungsmarkt in Friedrichroda, sondern auf die unsanierten Blöcke aus DDR-Zeiten. „Die Nachfrage nach Wohnraum und Bauland ist groß“, sagt sie. So gebe es aktuell eine Warteliste für Baugrundstücke im Luftkurort. „Aus diesem Grund werden wir in den nächsten Jahren sieben neue Bauplätze in der Ringstraße erschließen“, sagt Siede. Zudem soll in der Marienstraße noch dieses Jahr ein Mehrfamilienhaus entstehen. Die Wohnungen dort werden ab 2022 bezugsfertig sein.