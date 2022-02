Alternative Berufswahl über die Arbeitsagentur Gotha

Sandra Jacobs aus Langenhain muss als Malermeisterin mitunter ganz schön was stemmen.

Gotha. In einem neuen Heft der Agentur können Jungen verstärkt Berufe im sozialen Bereich und Mädchen im MINT-Bereich kennenlernen.

Druckfrisch erschienen ist das Heft „Mint sozial for you“. Es richte sich an Schüler und zeige alternative Berufe auf, teilt die Agentur für Arbeit Gotha mit. Eigentlich seien es zwei Hefte in einem. Durch Wenden des Heftes gelange man zur anderen Ausgabe.

Die Erweiterung der Berufsorientierung eröffne ein neues Spektrum. Jungen könnten so verstärkt Berufe im sozialen Bereich und Mädchen im MINT-Bereich kennenlernen. So würden eine Elektronikerin für Automatisierungstechnik, eine Maschinen- und Anlagenführerin und eine Holzmechanikerin ihre Ausbildungen vorstellen.

Das Heft könne über die Berufsberater an den Schulen, im Berufsinformationszentrum oder auf der Seite www.planet-beruf.de bezogen werden.