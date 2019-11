Das Haus in der Löberstraße 14 in Ohrdruf ist derzeit eingerüstet.

Altes Gebäude in Ohrdruf wird gesichert

Das Haus in der Löberstraße 14 in Ohrdruf ist derzeit eingerüstet. Mit Hilfe von 141.000 Euro Unterstützung aus der Städtebauförderung kann die Stadt Ohrdruf das unter Denkmalschutz stehende Gebäude sichern. Es handelt sich um eines der ältesten Häuser der Stadt. Es steht schon lange leer. Nach der Sicherung, wozu auch ein neues Dach gehört, soll es in naher Zukunft saniert und voraussichtlich für Wohnungen genutzt werden.