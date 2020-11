Altstadtforum zeigt Namen

Ein Rewe mit Abholservice und Woolworth, Mac Geiz, NKD und Mayers Markenschuhe, Deichmann, Mister & Lady Jeans, Jeans Fritz, die Drogeriekette dm, Edelweiß für Blumen und Pflanzen, ein Tabakladen, eine Lotto-Annahmestelle, und ein Hermes-Paketshop — das sind die Geschäfte, die im neuen Einkaufszentrum „Altstadtforum“ in der Gartenstraße sein werden. So ist es den angebrachten Werbeschildern zu entnehmen. Durch die Garten- und Landschaftsbaufirma Richter aus Wutha-Farnroda wurden inzwischen die Bäume gepflanzt. Auch das Denkmal für den einstigen Standort der Synagoge nimmt Gestalt an. Für den Bau des Überganges zur Innenstadt zur Pfortenstraße gab es in der vergangenen Woche eine Bauberatung. Eröffnungstermin für das Fachmarktzentrum ist der 26. November.